Курс доллара продолжает расти
Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 436,18 тенге, поднявшись на 0,65 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 64,65 тенге (-0,60).
По евро и рублю торгов не проводилось. На прошлых торгах средневзвешенный курс российского рубля достиг 7,33 тенге.
Средневзвешенный курс евро остановился на отметке 460,04 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435-439 тенге, евро – по 456-462 тенге, российские рубли – по 6,6-7,05 тенге.
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