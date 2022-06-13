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Курс доллара продолжает расти

Курс доллара продолжает расти Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 436,18 тенге, поднявшись на 0,65 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 64,65 тенге (-0,60).

По евро и рублю торгов не проводилось. На прошлых торгах средневзвешенный курс российского рубля достиг 7,33 тенге.

Средневзвешенный курс евро остановился на отметке 460,04 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435-439 тенге, евро – по 456-462 тенге, российские рубли – по 6,6-7,05 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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