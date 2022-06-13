Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Биткоин упал после данных об уровне инфляции в США

криптовалюта Фото: pixabay
Цена биткоина снижается на 10,8% — до отметки в 24,65 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, передает Zakon.kz.

На бирже Binance биткоин по состоянию на 14:28 по времени Нур-Султана дешевел на 10,84% — до 24,65 тыс. долларов. Днем ранее он подешевел на 6,17%. Его цена доходила до 26,6 тыс. долларов.

По данным CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 10,65% — до 24,8 тыс. долларов. Динамика везде приводится за сутки, — говорится в сообщении 1prime.ru.

Показатель упал до минимума с декабря 2020 года. С начала июня криптовалюта показывает снижение стоимости более чем на 21%.

Новость по теме

Можно ли в Казахстане заниматься торговлей криптовалютой

Стоимость биткоина падает на фоне снижения аппетита к рисковым активам после публикации данных по уровню инфляции в США. Годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6%. Это максимум с декабря 1981 года.

Ирина Лукичева
США
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления