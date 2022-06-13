Биткоин упал после данных об уровне инфляции в США

Цена биткоина снижается на 10,8% — до отметки в 24,65 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, передает Zakon.kz.

На бирже Binance биткоин по состоянию на 14:28 по времени Нур-Султана дешевел на 10,84% — до 24,65 тыс. долларов. Днем ранее он подешевел на 6,17%. Его цена доходила до 26,6 тыс. долларов.

По данным CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 10,65% — до 24,8 тыс. долларов. Динамика везде приводится за сутки, — говорится в сообщении 1prime.ru.

Показатель упал до минимума с декабря 2020 года. С начала июня криптовалюта показывает снижение стоимости более чем на 21%.

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Стоимость биткоина падает на фоне снижения аппетита к рисковым активам после публикации данных по уровню инфляции в США. Годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6%. Это максимум с декабря 1981 года.