Двое жителей Шымкента провернули десятки онлайн-афер по стране

Полицейские Шымкента задержали двух аферистов: им удалось обмануть 18 человек в разных регионах Казахстана. Как отмечают стражи порядка, количество потерпевших может возрасти. В настоящее время досудебное расследование продолжается, сообщает Zakon.kz.

Начальник следственного управления ДП Шымкента Даулеткелди Абдраманов на брифинге рассказал, что в полицию с заявлением обратилась местная жительница.

По словам женщины, она разместила в интернете объявление о продаже своей старой мебели.

Через мессенджер потерпевшей поступило сообщение о том, что некто хочет купить мебель и просит подтвердить заказ курьерской доставки, пройдя по ссылке. Женщина, действуя указаниям лжепокупателя, ввела запрашиваемые сайтом реквизиты своей банковской карты. После этого со счета пострадавшей исчезли 950 тыс. тенге, а онлайн-собеседник заблокировал ее в мессенджере.

По заявлению было зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Для выявления киберпреступников оперативники провели ряд розыскных мероприятий, в результате чего задержали двоих парней по месту жительства. При обыске у подозреваемых изъяты шесть сотовых телефонов и 21 SIM-карта. Даулеткелди Абдраманов

Следствием установлено, что задержанные имеют причастность еще к 17 аналогичным преступлениям. Как отмечает спикер, на уловки аферистов попались граждане из разных регионов страны.