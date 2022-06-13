Тысячи врачей работали без сертификатов в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Заместитель директора Департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов указал на многочисленные нарушения в сфере профессиональной сертификации врачей и медсестер, передает корреспондент Zakon.kz.
Из-за отсутствия разработанных Министерством здравоохранения профессиональных стандартов за 2021 год и первый квартал 2022 года в нарушение правил сертификации специалистов и правил оценки навыков и знаний сертифицировано 112 355 медицинских специалистов. Другими словами, данные специалисты допущены к клинической практике без должной оценки их знаний и профессиональной подготовленности. А эти люди лечат сейчас казахстанцев. Заместитель директора Департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов
Аудиторами, по его словам, также установлены факты недействительных сертификатов, дающих право заниматься клинической деятельностью, и отсутствие разрешительных документов на электронном портале.
Согласно информационной системе управления ресурсами МЗ РК, по состоянию на 19 апреля 2022 года в Казахстане зарегистрировано 324 279 специалистов медицины, из них врачебный персонал — 97 128, или 30%, и средний медперсонал — 227 151 человек, или 70%, как в частном, так и в государственном секторах. Из этого состава медработников у 36 954, или 11%, отсутствует информация о наличии сертификатов у специалистов, позволяющих осуществлять клиническую практику. Из них врачебный персонал — 11 тыс. и средний медперсонал – 25 646 человек. Нурлан Катренов
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