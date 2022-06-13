Тысячи врачей работали без сертификатов в Казахстане

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Заместитель директора Департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов указал на многочисленные нарушения в сфере профессиональной сертификации врачей и медсестер, передает корреспондент Zakon.kz.