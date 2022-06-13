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«Жертва преступления»: мошенница из ВКО пыталась обмануть полицейских

мошенница, полиция, ВКО Фото: Zakon.kz
Серийная аферистка из Восточного Казахстана в попытке выдать себя за пострадавшую сама обратилась в полицию. В отношении нее начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, 23 мая в ходе расследования уголовного дела был выявлен факт совершения мошенничества 30-летней жительницей областного центра.

Установлено, что она с мая 2020 года по ноябрь 2021 года под предлогом помощи в оформлении квартир обманом завладела денежными средствами у своих знакомых.

Потерпевшими оказались шесть человек в возрасте 25-50 лет, у которых злоумышленница за свои услуги получила около 13 млн тенге.

Как уточнили в ДП, подозреваемая в попытке выдать себя за пострадавшую сама обратилась в полицию.

По словам заявительницы, малознакомая девушка по имени Жанна обманом под предлогом помощи в оформлении жилья завладела ее денежными средствами на сумму 12,8 млн тенге. B результате расследования слова женщины были опровергнуты, ведь выяснилось, что никакой Жанны вовсе не существует.

«Жертва преступления» сама выдумала ее для успешного завершения своей аферы. В настоящее время в отношении подозреваемой начато досудебное расследование по ст. 190, ч. 4 УК РК «Мошенничество» и по ст. 419, ч. 2 УК РК «Заведомо ложный донос».Пресс-служба ДП ВКО
Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
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