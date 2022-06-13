«Жертва преступления»: мошенница из ВКО пыталась обмануть полицейских

Серийная аферистка из Восточного Казахстана в попытке выдать себя за пострадавшую сама обратилась в полицию. В отношении нее начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, 23 мая в ходе расследования уголовного дела был выявлен факт совершения мошенничества 30-летней жительницей областного центра.

Установлено, что она с мая 2020 года по ноябрь 2021 года под предлогом помощи в оформлении квартир обманом завладела денежными средствами у своих знакомых.

Потерпевшими оказались шесть человек в возрасте 25-50 лет, у которых злоумышленница за свои услуги получила около 13 млн тенге.

Как уточнили в ДП, подозреваемая в попытке выдать себя за пострадавшую сама обратилась в полицию.

По словам заявительницы, малознакомая девушка по имени Жанна обманом под предлогом помощи в оформлении жилья завладела ее денежными средствами на сумму 12,8 млн тенге. B результате расследования слова женщины были опровергнуты, ведь выяснилось, что никакой Жанны вовсе не существует.