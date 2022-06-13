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В Акмолинской области работника предприятия прижало груженым биг-бэгом – мужчина скончался

работника предприятия в Акмолинской области прижало груженым биг-бэгом Фото: pixabay
В Акмолинской области на предприятии произошел несчастный случай – работника прижало груженым контейнером из полипропиленовой ткани, от полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, сообщение в дежурную часть Зерендинского районного отдела полиции поступило 13 июня в 03:33 от диспетчера одного из предприятий.

По его словам, работника предприятия прижало груженым контейнером из полипропиленовой ткани (биг-бэгом). От полученных травм мужчина 1974 г.р. скончался на месте.Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что по данному факту назначена экспертиза.

Ведется досудебное расследование по ст. 156, ч. 3 УК РК «Нарушение правил охраны труда».Пресс-служба ДП Акмолинской области
Динара Халдарова
Акмолинская область
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