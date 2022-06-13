В Акмолинской области работника предприятия прижало груженым биг-бэгом – мужчина скончался

В Акмолинской области на предприятии произошел несчастный случай – работника прижало груженым контейнером из полипропиленовой ткани, от полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, сообщение в дежурную часть Зерендинского районного отдела полиции поступило 13 июня в 03:33 от диспетчера одного из предприятий.

По его словам, работника предприятия прижало груженым контейнером из полипропиленовой ткани (биг-бэгом). От полученных травм мужчина 1974 г.р. скончался на месте. Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что по данному факту назначена экспертиза.