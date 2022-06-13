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Токаеву рассказали о проделанной работе фонда «Қазақстан халқына»

доклад, президент, фонд, работа Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял председателя фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева. Президент был проинформирован о проделанной работе фонда по оказанию благотворительной помощи гражданам, а также реализуемых подходах к организации благотворительной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Жамишев, на сегодняшний день фондом реализуются 10 благотворительных программ и проектов. В частности, восемь направлены на оказание медицинской помощи, один проект ориентирован на улучшение социальных условий в сфере спорта для детей из сельской местности, и одна программа предусматривает выделение образовательных грантов для абитуриентов из сельских школ и студентов из социально уязвимых слоев населения.

В ходе беседы президент особо подчеркнул необходимость более активной вовлеченности общества и общественных институтов в процесс определения целевых направлений фонда.

Также Болат Жамишев сообщил, что фонд приступил к разработке новой дополненной концепции и проспекта благотворительных программ и проектов. К этой работе будет привлечен широкий круг представителей некоммерческого сектора, депутаты маслихатов, представители бизнеса, являющиеся благотворителями фонда, эксперты.

По словам председателя фонда, вся актуальная информация о проводимой работе будет регулярно доводиться до общественности. Итогом этой работы станет Конференция национальной благотворительности, которую планируется провести в сентябре текущего года.Пресс-служба президента РК
Анастасия Московчук
Жамишев Болат Токаев Касым-Жомарт
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