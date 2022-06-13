Токаеву рассказали о проделанной работе фонда «Қазақстан халқына»
Как рассказал Жамишев, на сегодняшний день фондом реализуются 10 благотворительных программ и проектов. В частности, восемь направлены на оказание медицинской помощи, один проект ориентирован на улучшение социальных условий в сфере спорта для детей из сельской местности, и одна программа предусматривает выделение образовательных грантов для абитуриентов из сельских школ и студентов из социально уязвимых слоев населения.
В ходе беседы президент особо подчеркнул необходимость более активной вовлеченности общества и общественных институтов в процесс определения целевых направлений фонда.
Также Болат Жамишев сообщил, что фонд приступил к разработке новой дополненной концепции и проспекта благотворительных программ и проектов. К этой работе будет привлечен широкий круг представителей некоммерческого сектора, депутаты маслихатов, представители бизнеса, являющиеся благотворителями фонда, эксперты.
По словам председателя фонда, вся актуальная информация о проводимой работе будет регулярно доводиться до общественности. Итогом этой работы станет Конференция национальной благотворительности, которую планируется провести в сентябре текущего года.Пресс-служба президента РК