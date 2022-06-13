Уразалин: Развитие строительства – основной драйвер роста экономики

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в Службе центральных коммуникаций отчитался о темпах социально-экономического развития региона, передает Zakon.kz.

По словам акима, есть несколько уже сформировавшихся факторов. Развитие области как транспортно-логистического хаба в связи с выгодным географическим положением; развитие сельского хозяйства в связи с благоприятным климатом и территорией; развитие отраслей промышленности в связи с наличием полезных ископаемых в недрах. Глава области подробно рассказал о том, какие результаты дают данные преимущества, а также какие перспективы ожидаются.

Что касается транспортно-логистического потенциала и инфраструктуры, то развитие экономики региона и создание новых рабочих мест привели к улучшению уровня жизни, росту численности населения и рождаемости. В настоящее время население области превышает 900 тыс. человек, а по площади земли область является одной из крупнейших в Казахстане. В городе Актобе проживают более 500 тыс. человек. Эти факторы увеличили потребность в жилищном строительстве в регионе. За последние три года в области вводилось в эксплуатацию не менее 1 млн кв. м жилья ежегодно, – сказал аким региона.

По словам Уразалина, в прошлом году введены 1,2 млн кв. м жилья, что в два раза больше, чем пять лет назад, и является самым высоким показателем за все время.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья. Отмечается, что за пять месяцев уже введены 300 тыс. квадратов.

Развитие строительства – основной драйвер роста экономики. Этому придается особое значение, – резюмировал аким.