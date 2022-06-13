Как решаются вопросы качественной питьевой воды в селах Акмолинской области

В Акмолинской области вопрос обеспечения качественной питьевой водой сельских населенных пунктов остается приоритетным. Водоснабжение в селах улучшают уже не один год.

По данным управления внутренней политики региона, для решения этого вопроса разработана дорожная карта по развитию систем водоснабжения до 2023 года.

В акимате Бурабайского района уточнили, что в этом году продолжилась реализация шести инвестиционных проектов по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в рамках дальнейшего развития Щучинско-Боровской курортной зоны. Ведется проектирование водоснабжения 12 сел и мкр. Санаторий «Светлый» Щучинска.

Отдельного внимания заслуживает вопрос водообеспечения в Есильском районе. В этом году продолжается реконструкция системы водоснабжения села Аксай, которая в перспективе позволит обеспечить централизованной питьевой водой более 880 сельчан. Также в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» планируется произвести реконструкцию водопроводных сетей и системы водоснабжения в селах Заречное и Иглик.

Решение вопроса в эпицентре внимания и жителей пристоличного региона.

В рамках развития системы водоснабжения в Целиноградском районе реализуются пять проектов, из которых три проекта будут завершены до конца этого года – строительство сетей водоснабжения в селах Караоткель и Кабанбай батыра, разводящих сетей водоснабжения на новых участках в селе Софиевка и водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до Косшы. Ожидается реконструкция сетей водоснабжения в селе Тайтобе.

В ракурсе внимания местной власти и малые села с населением менее 200 человек, где идет установка очистных блок-модулей. К примеру, в селе Валиханово в целях обеспечения жителей качественной питьевой водой установлен комбинированный блок-модуль.

К слову, на сегодня доступ в селах к центральному водоснабжению составил 82,6%.