Актюбинская область имеет потенциал для развития как транспортный хаб – аким

Аким области Ондасын Уразалин заявил о том, что регион занимает 16-е место в стране по качеству дорог, так как изначально доля хороших дорог была очень низкой: 43% – с 2011 по 2021 год, передает Zakon.kz.

Отмечается, что со стороны населения, предпринимателей и производственных учреждений есть претензии к качеству автодорог. Учитывая важность данного вопроса, по словам главы региона, принимаются соответствующие меры для исправления ситуации.

Актюбинская область имеет большой потенциал для развития как крупный транспортный узел и транспортный хаб. Если в 2011-2018 годах, то есть за восемь лет, на ремонт дорог было затрачено около 36 млрд тенге и доля местных дорог в хорошем состоянии увеличилась на 11%, то за последние три года было выделено примерно столько же (более 36,7 млрд тенге), но удалось увеличить долю дорог в хорошем состоянии на 13,7%. Средства удалось получить из республиканского бюджета при поддержке правительства, и в том же объеме на паритетной основе деньги выделены из местного бюджета, – сказал Уразалин.

По словам акима, в 2022 году было предусмотрено самое масштабное финансирование – 34 млрд тенге. Из них около 20 млрд тенге будет направлено на ремонт местных дорог, 14 млрд тенге – на ремонт улиц.

Всего в этом году планируется отремонтировать 600 км дорог. В результате мы улучшим дороги до 72%, – резюмировал глава региона.