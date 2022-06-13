Доля газифицированного населения в Актюбинской области составит 93,4% – Уразалин

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Аким региона Ондасын Уразалин сообщил о том, что 97,2% населения области обеспечены чистой питьевой водой, в частности, в 2021 году водой были обеспечены 10 сел с общим населением 5 тыс. человек, передает Zakon.kz.