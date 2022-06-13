Доля газифицированного населения в Актюбинской области составит 93,4% – Уразалин
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Аким региона Ондасын Уразалин сообщил о том, что 97,2% населения области обеспечены чистой питьевой водой, в частности, в 2021 году водой были обеспечены 10 сел с общим населением 5 тыс. человек, передает Zakon.kz.
В текущем году планируется охватить централизованной питьевой водой 11 сел с населением около 23 тыс. человек и комплексными блок-модулями – 39 сел. Перед нами стоит задача главы государства: в 2025 году обеспечить 100% населения качественной питьевой водой. Тем не менее за счет принимаемых мер мы планируем достичь этого показателя в 2023 году. Что касается обеспечения голубым топливом, то в прошлом году мы газифицировали 16 сел с населением более 10 тыс. человек, – сказал глава региона в СЦК.
По словам Уразалина, в 2022 году планируется обеспечить голубым топливом еще девять сел и довести долю газифицированного населения области до 93,4%.
0
КОММЕНТАРИИ