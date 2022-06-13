Суд огласил приговор матери за смерть дочери в Актау

Фото: Zakon.kz

В Актау 20-летняя женщина нанесла телесные повреждения несовместимые с жизнью своей малолетней дочери. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.