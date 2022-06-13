Суд огласил приговор матери за смерть дочери в Актау
Фото: Zakon.kz
В Актау 20-летняя женщина нанесла телесные повреждения несовместимые с жизнью своей малолетней дочери. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.
По данным регионального издания mangystaumedia.kz, в Актауском городском суде было рассмотрено уголовное дело в отношении молодой матери.
Из-за ударов матери у ребенка образовалась гематома. Смерть наступила от кровопотери, в результате тупой травмы живота. Подсудимая признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК РК. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.Пресс-служба Актауского городского суда
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