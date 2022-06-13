Ситуация в Украине: НАТО не ожидала жесткой позиции Турции, беженцы уезжают из ФРГ

Макрон приказал Минобороны пересмотреть закон о военном планировании. По его словам, Франция «вступила в военную экономику».

Процесс вступления Украины в ЕС должен занять не десятилетия, а годы, заявила замглавы Еврокомиссии Юрова. Она напомнила, что решение по этому вопросу Еврокомиссия примет 17 июня.

Экс-депутат Госдумы и прокурор Крыма Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества. Она была назначена на этот пост в начале февраля 2022 года.

Украина начинает подготовку к Евровидению-2023. Минобороны и МВД будут интегрированы в работу над подготовкой, сообщил замглавы Офиса президента Тимошенко.

Украинский суд наложил арест на корпоративные права собственности бизнесмена из России на предприятия, которые являются крупными производителями минеральных вод в стране. Имя предпринимателя не сообщается.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что большинство украинцев уезжает из Германии, потому что им там не рады. Дипломат призвал власти задуматься, почему прибывающие в страну украинцы не хотят задерживаться.