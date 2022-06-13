Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: НАТО не ожидала жесткой позиции Турции, беженцы уезжают из ФРГ

Украина Фото: unsplash
Обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в Североатлантический альянс, НАТО не ожидала жесткой позиции Турции, сказал генсек организации Йенс Столтенберг, передает Zakon.kz.

  • Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят, заявил член военно-гражданской администрации региона Рогов.

  • Макрон приказал Минобороны пересмотреть закон о военном планировании. По его словам, Франция «вступила в военную экономику».

  • Процесс вступления Украины в ЕС должен занять не десятилетия, а годы, заявила замглавы Еврокомиссии Юрова. Она напомнила, что решение по этому вопросу Еврокомиссия примет 17 июня.

  • Экс-депутат Госдумы и прокурор Крыма Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества. Она была назначена на этот пост в начале февраля 2022 года.

  • Украина начинает подготовку к Евровидению-2023. Минобороны и МВД будут интегрированы в работу над подготовкой, сообщил замглавы Офиса президента Тимошенко.

  • Украинский суд наложил арест на корпоративные права собственности бизнесмена из России на предприятия, которые являются крупными производителями минеральных вод в стране. Имя предпринимателя не сообщается.

  • Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что большинство украинцев уезжает из Германии, потому что им там не рады. Дипломат призвал власти задуматься, почему прибывающие в страну украинцы не хотят задерживаться.

  • Правительство Украины запретило экспорт угля, мазута и газа местной добычи. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что страна приостановит экспорт угля и газа, чтобы пережить зиму, которая, по его мнению, ожидается «самой сложной зимой за все годы независимости». По его словам, вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления