Ситуация в Украине: НАТО не ожидала жесткой позиции Турции, беженцы уезжают из ФРГ
Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят, заявил член военно-гражданской администрации региона Рогов.
Макрон приказал Минобороны пересмотреть закон о военном планировании. По его словам, Франция «вступила в военную экономику».
Процесс вступления Украины в ЕС должен занять не десятилетия, а годы, заявила замглавы Еврокомиссии Юрова. Она напомнила, что решение по этому вопросу Еврокомиссия примет 17 июня.
Экс-депутат Госдумы и прокурор Крыма Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества. Она была назначена на этот пост в начале февраля 2022 года.
Украина начинает подготовку к Евровидению-2023. Минобороны и МВД будут интегрированы в работу над подготовкой, сообщил замглавы Офиса президента Тимошенко.
Украинский суд наложил арест на корпоративные права собственности бизнесмена из России на предприятия, которые являются крупными производителями минеральных вод в стране. Имя предпринимателя не сообщается.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что большинство украинцев уезжает из Германии, потому что им там не рады. Дипломат призвал власти задуматься, почему прибывающие в страну украинцы не хотят задерживаться.
Правительство Украины запретило экспорт угля, мазута и газа местной добычи. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что страна приостановит экспорт угля и газа, чтобы пережить зиму, которая, по его мнению, ожидается «самой сложной зимой за все годы независимости». По его словам, вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности.