Умер американский актер озвучки из аниме-сериалов «Атака титанов» и «Боруто»
Фанаты узнали печальную новость несколькими днями позднее, когда она распространилась в Сети.
Как пишет The Deadline, узнав о своем диагнозе, артист переехал домой в Херши, штат Пенсильвания. Поклонники помогли оплатить ему медицинские расходы. Однако лечение не помогло.
Билли Камец хорошо известен в индустрии аниме и видеоигр. Начинал он с работы аниматором на круизном лайнере студии Disney. Билли сыграл Аладдина в рамках старейшего музыкального шоу в Калифорнии.
За роль Наофуми Иватани в фильме «Восхождение героя щита» в 2019 году Камец получил награду, как лучший актер озвучивания.
Голос Билли Камеца можно услышать в аниме-сериалах:
«Атака титанов».
«Боруто».
«Убийца демонов».
«Невероятные приключения ДжоДжо».
«Путешествия покемонов».
«Клинок, рассекающий демонов».
Кроме того, поклонники ценят его вклад в роль школьного психолога Такуто Маруки в видеоигре Persona 5 Royal.