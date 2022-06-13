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Умер американский актер озвучки из аниме-сериалов «Атака титанов» и «Боруто»

актер Фото: Instagram/billykametz
В апреле 2021 года у Билли Камеца диагностировали рак. 9 июня 2022 года актер скончался в возрасте 35 лет, передает Zakon.kz.

Фанаты узнали печальную новость несколькими днями позднее, когда она распространилась в Сети.

Как пишет The Deadline, узнав о своем диагнозе, артист переехал домой в Херши, штат Пенсильвания. Поклонники помогли оплатить ему медицинские расходы. Однако лечение не помогло.

Билли Камец хорошо известен в индустрии аниме и видеоигр. Начинал он с работы аниматором на круизном лайнере студии Disney. Билли сыграл Аладдина в рамках старейшего музыкального шоу в Калифорнии.

За роль Наофуми Иватани в фильме «Восхождение героя щита» в 2019 году Камец получил награду, как лучший актер озвучивания.

Голос Билли Камеца можно услышать в аниме-сериалах:

  1. «Атака титанов».

  2. «Боруто».

  3. «Убийца демонов».

  4. «Невероятные приключения ДжоДжо».

  5. «Путешествия покемонов».

  6. «Клинок, рассекающий демонов».

Кроме того, поклонники ценят его вклад в роль школьного психолога Такуто Маруки в видеоигре Persona 5 Royal.

Елена Беляева
США
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