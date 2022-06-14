Дуров раскритиковал Apple за «ограничение возможностей» приложений в браузере

Основатель Telegram Павел Дуров через мессенджер заявил о том, что компания ограничивает веб-разработчиков с точки зрения того, что они могут делать на iPhone и iPad, передает Zakon.kz.

Мы подозреваем, что Apple может намеренно наносить вред своим веб-приложениям, чтобы заставить пользователей загружать больше нативных приложений, где Apple может взимать свою комиссию в размере 30%. Павел Дуров

По его словам, в апреле разработчик Telegram Web поделился 10 проблемами в браузере iOS Safari, которые Apple годами не желала исправлять или улучшать. Он утверждает, что другие разработчики жаловались на то, что Safari от Apple убивает интернет.

Также миллионер приводит цитату из опубликованного сообщения пресс-службы Управления по конкуренции и рынкам (CMA). В ведомстве отметили, что Apple запрещает альтернативы собственному движку браузера на мобильных устройствах.

Это ограничение также серьезно ограничивает возможности веб-приложений – приложений, которые запускаются в браузере, а не загружаются по отдельности, – лишая потребителей и предприятий всех преимуществ этой инновационной технологии. Пресс-служба Управления по конкуренции и рынкам

В завершении он отметил, что надеется на скорую реакцию соответствующих органов.