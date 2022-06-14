ЕК выступила против британского закона, нарушающего элементы протокола о Brexit
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Президента Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил о том, что новый законопроект Великобритании нарушает основные элементы протокола по Северной Ирландии, передает Zakon.kz.
Мы с серьезной обеспокоенностью принимаем к сведению сегодняшнее решение правительства Великобритании внести на рассмотрение законопроект, нарушающий основные элементы протокола. Односторонние действия подрывают взаимное доверие, – цитируют РИА Новости Шефчовича.
Согласно протоколу, Северная Ирландия подчиняется ряду правил Евросоюза (ЕС). Остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница для предотвращения появления нелегальных товаров на единый рынок ЕС.
Новый законопроект поможет свободнее перевозить товары из Британии в Северную Ирландию, а также изменит налоговые правила и лишит Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.
ЕК намерена оценивать этот документ.
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