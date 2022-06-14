ЕК выступила против британского закона, нарушающего элементы протокола о Brexit

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Президента Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил о том, что новый законопроект Великобритании нарушает основные элементы протокола по Северной Ирландии, передает Zakon.kz.