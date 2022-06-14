Отмена ковидных ограничений в Канаде – иностранцам нужно быть вакцинированными

С 15 июня правительство Канады отменит федеральные ковидные рестрикции, которые не позволяют невакцинированным канадцам путешествовать внутри страны на самолете, поезде или водном транспорте, а также вылетать за пределы страны, сообщает Zakon.kz.

При этом, по информации ТАСС, иностранцам, которые хотят посетить Канаду, по-прежнему нужно быть вакцинированными от коронавируса. Вакцина должна быть одобрена канадским Минздравом.

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На данный момент попасть в Канаду могут все граждане страны вне зависимости от статуса вакцинации, но невакцинированным канадцам приходится проходить 14-дневный карантин.