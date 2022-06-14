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Многомиллионная кража из майнинг-фермы: злоумышленников осудили в Шымкенте

криптовалюта Фото: Zakon.kz
Майнинг-фермы в пристройках частных домовладений становятся легкой добычей воров, которые выгодно перепродают краденое или разбирают его на дорогостоящие детали. Грабители похитили 46 аппаратов для майнинга у жителя Шымкента, передает Zakon.kz.

Пострадавший обратился с заявлением о хищении в Управление полиции Каратауского района. Сумма ущерба составила почти 44 млн тенге. Полиция установила: трое друзей знали о местонахождении оборудования для сбора криптовалют. Они тайно проникли на частную территорию поздней ночью, перелезли через забор.

Забрав майнеры, злоумышленники скрылись с места преступления. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль похитителей.

Подозреваемых задержали на территории города. Стало известно, что один из них ранее приходил чинить электричество на майнинг-ферме, тогда и запланировал преступление.

Подозреваемые свою вину признали полностью и возместили нанесенный потерпевшему ущерб. Все трое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 УК РК «Кража» и приговорены к ограничению свободы сроком на пять лет.

Материалы по факту работы майнинг-фермы следователи Каратауского РУП направили в Департамент экономических расследований.

Ирина Лукичева
Шымкент
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