Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 13 июня в Казахстане. Заболевших выявили в Карагандинской области, а также в двух городах — Алматы и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.