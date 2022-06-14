Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 13 июня в Казахстане. Заболевших выявили в Карагандинской области, а также в двух городах — Алматы и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане — 2,
в Алматы — 4,
в Карагандинской области — 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 874 случая.
Восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане — 6,
в Алматы — 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 097 человек.
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