Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Семь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Алматы, Нур-Султан Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 13 июня в Казахстане. Заболевших выявили в Карагандинской области, а также в двух городах — Алматы и Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане —  2,

  • в Алматы —  4,

  • в Карагандинской области —  1.

Всего в стране подтверждено 1 305 874 случая.

Восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане — 6,

  • в Алматы — 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 097 человек.

Ирина Лукичева
COVID-19
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления