Подпольный цех по изготовлению алкоголя нашли в Шымкенте

В Шымкенте выявили подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции. Изъятые контрафактные изделия подлежат уничтожению, сообщает Zakon.kz.

Деятельность подпольного цеха по суррогатному производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок пресечена территориальным Департаментом АФМ по Шымкенту. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

Согласно отчету ведомства, обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция (почти 3 тыс. бутылок).

Кроме того, обнаружены и изъяты: 1 тыс. литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 тыс. пустых бутылок. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

Приговором суда, как уточняют в АФМ, задержанный признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 531 тыс. 500 тенге.