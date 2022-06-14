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Убийство у ночного клуба в Шымкенте – девушка зарезала парня

убийство у ночного клуба в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Мужчину зарезали возле одного из ночных клубов Шымкента. Главный фигурант дела – девушка, которая, по версии следствия, нанесла мужчине смертельный удар ножом, сообщает Zakon.kz.

По информации первого канала «Евразия», ее возлюбленный – зачинщик потасовки, в суде выступает в качестве свидетеля. Конфликт произошел на почве ревности.

По словам матери погибшего, ее сына пригласила на танец девушка. Но, как оказалось, незнакомка была не одна, а вместе со своим парнем.

После ее парень отвел моего сына в холл и ударил в лицо кулаком. Находившиеся там ребята разняли их, и вроде бы как конфликт был исчерпан. Мама погибшего

Как рассказала мать погибшего, в 06:00 ударивший ее сына сказал своей девушке взять нож в машине. Она принесла, но не отдала ему и сама нанесла один единственный удар в область шеи. После чего нож выхватил ее парень. Удар в сонную артерию оказался смертельным.

Мать погибшего утверждает, что после происшествия влюбленная пара села в машину и скрылась. Позже их задержали.

Девушка находится в изоляторе временного содержания.

Анастасия Стативкина
Шымкент
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