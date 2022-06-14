Когда и как будут поливать зеленые насаждения в Актау

В течение ближайших пяти лет озеленение Актау будет вестись через механизм государственно-частного партнерства. Ранее предприятие, занимавшееся озеленением и поливом областного центра, определялось ежегодно, что негативно сказывалось на качестве работ по благоустройству.

В связи с чем акимат Актау в этом году принял решение заключить договор с поставщиком услуг на пять лет, сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства. Победителем стало ТОО «GreenCityAktau».

Проект включает в себя озеленение Актау, посадку деревьев, кустарников и цветов, уход за имеющимися зелеными насаждениями.

Фото: пресс-служба акимата Актау

Общая стоимость проекта длительностью пять лет составляет 7,4 млрд тенге. Проектом предусмотрена посадка 20 905 лиственных и 11 750 хвойных деревьев, 1460 декоративных кустарников, 20 тыс. метров кустарников, 5 тыс. квадратных метров газонов, 652 500 штук цветов в клумб и 18 тыс. роз. Ануар Туляков, и.о. руководителя Актауского городского отдела ЖКХ

Фото: пресс-служба акимата Актау

С начала года, до заключения договора по механизму ГЧП, садоводы ГКП «Акбота» занимались уходом за зелеными насаждениями Актау, а также посадкой новых деревьев. С февраля были высажены 4650 деревьев, в том числе 2650 хвойных (сосна, биота – восточная туя), 2 тыс. лиственных деревьев (айлант, клен, ясень).

Кроме того, в центре кольцевой дороги, соединяющей 9, 11 и 14 микрорайоны города, высажено 112 тыс. однолетних петуний, а перед памятником Тобаниязу в 12 микрорайонах высажены розы. Все саженцы выращены в Актау. Все деревья и зеленые насаждения устойчивы к засушливому климату Мангистауской области. Ануар Туляков

Фото: пресс-служба акимата Актау

В этом году впервые в Актау начат полив посредством трубопровода. К центральным частям города, паркам и скверам был проложен 55-километровый трубопровод для эффективного использования годами стекающих в море подземных вод (потребность – 1700 кубометров в сутки). На сегодняшний день введено в эксплуатацию 45 км трубопровода. Остальные 10 км ремонтируются. Полностью он заработает к концу июня.

Также ТОО «GreenCityAktau» планирует до конца года запустить еще 40 км водопроводов для полива зеленых насаждений вдоль микрорайонов. В настоящее время из них уложено и введено в эксплуатацию 13 км в 1, 2, 3, 3а, 3б, 4 микрорайонах.

В настоящее время мы ведем переговоры с объединениями собственников жилья и организациями ЖКХ, заключаем договоры на полив деревьев внутри микрорайонов. Также поливом зеленых насаждений занимаются еще 30 специальных водовозов. Имеется два резервуара, один подземный, второй надземный на 60 кубометров. Оператор ежедневно в 6 часов утра включает насосы. С 07:30 приезжают машины для заправки водой. В первой смене, с 08:00 до 16:00, работает около 80 человек. В это время они поливают деревья вдоль улиц, производят стрижку деревьев и газонов. Вторая смена начинается с 16:00, 20 человек поливают уже внутри микрорайонов. В один микрорайон специалисты возвращаются для полива примерно через 10 дней. Ануар Туляков

На данный момент ТОО «GreenSityAktau» занимается дезинфекцией деревьев, используя в работе средства «БИ-58» и «Карате». Дезинфекцией уже охвачено порядка 40 тыс. зеленых насаждений. Работы будут продолжены.