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Президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй срок

Президент США Фото: Instagram/joebiden
Действующий президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Предстоящие выборы намечены на 2024 год, рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Zakon.kz.

По словам представителя Белого дома, Байден ранее неоднократно сообщал о своем намерении баллотироваться в 2024 году.

Для ясности, как неоднократно заявлял президент, он планирует баллотироваться в 2024 году, – написала Карин Жан-Пьер на странице в Twitter.

Некоторые американские газеты писали о том, что проблемой для выдвижения на второй срок Байдена является его возраст. Такая информация не соответствуют действительности, отметила Жан-Пьер.

Президенту США Джо Байдену сейчас 79 лет.

Ирина Лукичева
Байден Джо
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