Президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй срок

Действующий президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Предстоящие выборы намечены на 2024 год, рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Zakon.kz.

По словам представителя Белого дома, Байден ранее неоднократно сообщал о своем намерении баллотироваться в 2024 году.

Для ясности, как неоднократно заявлял президент, он планирует баллотироваться в 2024 году, – написала Карин Жан-Пьер на странице в Twitter.

To be clear, as the President has said repeatedly, he plans to run in 2024. June 13, 2022

Некоторые американские газеты писали о том, что проблемой для выдвижения на второй срок Байдена является его возраст. Такая информация не соответствуют действительности, отметила Жан-Пьер.

Президенту США Джо Байдену сейчас 79 лет.