Президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй срок
Фото: Instagram/joebiden
Действующий президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Предстоящие выборы намечены на 2024 год, рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Zakon.kz.
По словам представителя Белого дома, Байден ранее неоднократно сообщал о своем намерении баллотироваться в 2024 году.
Для ясности, как неоднократно заявлял президент, он планирует баллотироваться в 2024 году, – написала Карин Жан-Пьер на странице в Twitter.
— Karine Jean-Pierre (@PressSec) June 13, 2022
To be clear, as the President has said repeatedly, he plans to run in 2024.
Некоторые американские газеты писали о том, что проблемой для выдвижения на второй срок Байдена является его возраст. Такая информация не соответствуют действительности, отметила Жан-Пьер.
Президенту США Джо Байдену сейчас 79 лет.
0
КОММЕНТАРИИ