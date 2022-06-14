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В двух районах Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды

отключение горячей воды в Медеуском и Алмалинском районах Фото: Zakon.kz
Часть зданий в Медеуском и Алмалинском районах Алматы на день отключат от горячей воды, сообщает Zakon.kz.

С 09:00 до 21:00 20 июня горячей воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Медеуского и Алмалинского районов в контуре улиц Казыбек би – Кунаева – Толе би – Панфилова – Богенбай батыра – Назарбаева – Кабанбай батыра – Пушкина – Абдуллиных.

Ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции. ТОО «Алматинские тепловые сети»
Анастасия Стативкина
Алматы
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