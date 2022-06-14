В селах Акмолинской области ремонт дорог в самом разгаре

В регионе проводится целенаправленная работа по поддержанию в должном состоянии транспортной инфраструктуры. Ремонтировать будут как автодороги местного значения в городах и районах, так областного и республиканского значения.

По данным управления внутренней политики, на решение этих задач ориентировано внимание местных властей.

По информации акимата Ерейментауского акимата, в этом году планируется средний ремонт дорог Ерейментау в селе Селеты.

Динамично развивающиеся села Целиноградского района требуют развития транспортной инфраструктуры. На эти цели направлена реализация семи проектов и разработка проектных документов еще трех объектов.

В этом регионе планируется строительство моста через реку Есиль на автомобильной дороге «Подъезд к аулу Родина», капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Караоткель, средний ремонт улично-дорожной сети сел Отаутускен, Талапкер и Маншук. Ожидается и средний ремонт автомобильной дороги районного значения Воздвиженка – Зеленый Гай.

Предстоит капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селах Кызылжар, Ы. Алтынсарина, подъездной дороги в селе Бирлик в случае одобрения этих проектов.

Значительные вложения были произведены в ремонтные работы дорог Атбасара и районного значения в прошлом году. В 2022 году планируется проведение реконструкции улиц в рамках развития малого города Атбасар, средний ремонт и грейдирование внутрипоселковых дорог в селе Новомариновка.

В текущем году будет продолжена работа по проведению текущих ремонтов внутрипоселковых дорог в селах Егиндыкольского района. Запланированы работы по ремонту улиц в селах Бауманское, Коржинколь, Узынколь, Егиндыколь и Полтавское.

Также в этом районе ведется разработка проектных документов на ремонт автомобильной дороги областного значения Егиндыколь – Жолан, начало которого намечено на следующий год. Начато производство проектных документов на проведение ремонта автомобильной дороги областного значения Егиндыколь – Жантеке за счет спонсорских средств ТОО «Ушаково – Агро» и «Қарлығаш».

К слову, реализация данных проектов позволит создать дополнительные рабочие места и улучшить качество жизни населения.