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Законодательство РК

Расширен перечень должностных лиц, которым выдаются служебные паспорта РК

расширен перечень лиц, кому выдаются служебные паспорта Фото: gov.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом внес изменения в правила оформления, выдачи, замены, изъятия, учета, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов и перечень должностных лиц РК, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлены работники Национального банка РК, назначенные в загранучреждения Казахстана в порядке прикомандирования.

Напомним, служебный паспорт выдается должностным лицам согласно перечню, утверждаемому президентом, а также их супругам и детям до 18 лет, следующим в длительные заграничные командировки вместе с ними, сроком на пять лет.

Кроме того, в перечень входят:

  • судьи Верховного суда РК;

  • административные государственные служащие, занимающие должности корпуса «А», а также занимающие должности категорий А и В, категорий С-1, С-2, С-3 корпуса «Б» Реестра должностей политических и административных государственных служащих;

  • сотрудники Министерства обороны РК, Службы государственной охраны РК, Генеральной прокуратуры РК, КНБ РК, МВД РК, Антикоррупционной службы, Службы экономических расследований, имеющие офицерские звания, классные чины, квалификационные классы или осуществляющие правоохранительную деятельность, за исключением сотрудников территориальных органов;

  • работники дипломатической службы РК, члены их семей;

  • первые руководители государственных предприятий, исполнительных органов национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, национальных управляющих холдингов и ряд других.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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