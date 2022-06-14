Северные регионы сдавали кровь для пострадавших в январских событиях
Фото: Zakon.kz
Всего для пострадавших в январской трагедии было направлено около 500 литров донорской крови. Об этом в СЦК рассказал руководитель управления амбулаторно-поликлинической и скорой медпомощи департамента организации медпомощи Минздрава РК Батырхан Сарымсаков, передает Zakon.kz.
Вы знаете, что в 2020-2021 годы была пандемия. Все население республики практически сидело дома. Тогда была критическая ситуация, мы выходили из нее – отправляли свой автотранспорт за донорами. Многие люди помогали, сами возили, создали чат волонтерский и помогали отвозить, привозить доноров. Так же и в январские события. В Алматы и других регионах, когда было ЧП, все сидели дома. Северные регионы – столица, Павлодарская, Северо-Казахстанская области – мы собирали кровь, отправляли санавиацией. Около 500 литров было отправлено. Благодаря сплоченности были обеспечены компонентами крови все медорганизации республики. Батырхан Сарымсаков
Глава управления амбулаторно-поликлинической и скорой медпомощи департамента организации медпомощи Минздрава добавил, что сегодня в Казахстане отмечают всемирный День донора. Ежегодно донорами крови становятся сотни, тысячи казахстанцев. Переливание крови помогает пациентам, страдающим от состояний, представляющих угрозу для жизни.
Донорство играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей. Позволяет эффективно оказывать помощь женщинам с кровотечениями в период беременности и родов, пациентам с травмами и после операций, людям с онкозаболеваниями. Поэтому очень важно, чтобы безопасная кровь была доступна каждому нуждающемуся в переливании крови. Наличие эффективной программы донорства крови, обеспечивающей широкое и активное участие населения, позволяет своевременно выполнять переливание крови как в мирное время, так и в период ЧС и стихийного бедствия. Батырхан Сарымсаков
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