Северные регионы сдавали кровь для пострадавших в январских событиях

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Всего для пострадавших в январской трагедии было направлено около 500 литров донорской крови. Об этом в СЦК рассказал руководитель управления амбулаторно-поликлинической и скорой медпомощи департамента организации медпомощи Минздрава РК Батырхан Сарымсаков, передает Zakon.kz.