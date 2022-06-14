Задержание наркодилеров в Карагандинской области попало на видео
Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области задержали наркодилеров. Они занимались большими поставками наркотиков в регионы республики, сообщает Zakon.kz.
12 июня задержали трех мужчин в возрасте 34, 39 и 56 лет. Все они жители Жамбылской области. У задержанных изъято 6 млн 435 тыс. тенге, восемь мешков с марихуаной. Общий вес составил 198 килограмм. Начальник Управления противодействия наркопреступности ДП Карагандинской области Бауыржан Миссалимов
По последним данным, 13 июня ночью в городах Алматы и Таразе задержаны еще трое лиц, участников данной группы.
У них изъяты автомобили Range Rover и Lexus, огнестрельное оружие. Бауыржан Миссалимов
Возбуждено уголовное дело по ст. 297, ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».
Проводится расследование.
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