Задержание наркодилеров в Карагандинской области попало на видео

В Карагандинской области задержали наркодилеров. Они занимались большими поставками наркотиков в регионы республики, сообщает Zakon.kz.

12 июня задержали трех мужчин в возрасте 34, 39 и 56 лет. Все они жители Жамбылской области. У задержанных изъято 6 млн 435 тыс. тенге, восемь мешков с марихуаной. Общий вес составил 198 килограмм. Начальник Управления противодействия наркопреступности ДП Карагандинской области Бауыржан Миссалимов

По последним данным, 13 июня ночью в городах Алматы и Таразе задержаны еще трое лиц, участников данной группы.

У них изъяты автомобили Range Rover и Lexus, огнестрельное оружие. Бауыржан Миссалимов

Возбуждено уголовное дело по ст. 297, ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

Проводится расследование.