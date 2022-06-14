Умер участник известной команды КВН

Участник известной команды КВН «Махачкалинские бродяги», актер и герой скетч-шоу «Горцы от ума», «Даешь молодежь» Халил Мусаев скончался после инсульта. Ему было 48 лет, сообщает Zakon.kz.

О смерти актера сообщил в своем telegram-канале дагестанский общественник Шамиль Хадулаев.

И все-таки Халил ушел от нас. Соболезную всем родным и близким Халила Мусаева, который многие годы дарил нам улыбку… – сказано в сообщении.

Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что Мусаев был верным и отзывчивым другом.

Его добрый, искрометный юмор дарил радость сотням тысяч зрителей, не только Дагестана. Халил Мусаев навсегда останется в сердцах и в памяти дагестанцев. Зарема Бутаева

Халил Мусаев родился и вырос в Дагестане. В 1990-е годы выступал в КВН в составе чемпионов Высшей лиги, команды «Махачкалинские бродяги». Помимо того, он снимался в скетч-шоу и в ряде российских комедийных фильмов и сериалов.