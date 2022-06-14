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Участок улицы частично перекрыли в Нур-Султане

Нур-Султан Фото: Zakon.kz
В столице начались работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Шаймердена Косшыгулулы. Об этом сообщили в акимате Нур-Султана, передает Zakon.kz.

C 13 по 20 июня частично перекрыто движение для транспорта на участке ул. Шаймердена Косшыгулулы, от ул. Кенжебека Кумисбекова до ул. Шабал Бейсековой.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

Ирина Лукичева
Нур-Султан
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