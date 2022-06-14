Участок улицы частично перекрыли в Нур-Султане

Фото: Zakon.kz

В столице начались работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Шаймердена Косшыгулулы. Об этом сообщили в акимате Нур-Султана, передает Zakon.kz.