Часть дорог перекроют 19 июня в Нур-Султане

По данным организаторов, старт полумарафона будет дан на территории МВЦ «EXPO».

Время и адрес перекрытия участков:

движение на участке EXPO будет перекрыто с 12:00 18 июня до 15:00 19 июня;

движение по ул. Туркестан от здания EXPO до ул. Сыганак будет перекрыто с 07:00 до 08:50 19 июня, с ул. Сыганак и до монумента Байтерек – с 07:40 до 08:20;

движение по ул. Сыганак от ул. Туркестан до пр. Тауелсыздык будет перекрыто с 07:40 до 09:40;

движение на участке дороги пр. Тауелсыздык от ул. Райымбек батыра до пр. Кошкарбаева будет перекрыто с 08:00 до 10:40;

движение по ул. Сарайшык от пр. Тауелсыздык до пр. Мангилик Ел, включая северную часть кольца, будет перекрыто с 08:00 до 10:40;

движение на участке дороги пр. Мангилик Ел от южной стороны кольца до ул. Кунаева будет перекрыто с 08:20 до 10:40;

движение по ул. Кунаева от пр. Мангилик Ел и возле территории ТРЦ «Хан Шатыр» будет перекрыто с 08:30 до 11:30;

движение по ул. Достык от ТРЦ «Хан Шатыр» до ул. Акмешит будет перекрыто с 08:30 до 11:40;