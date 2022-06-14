Часть дорог перекроют 19 июня в Нур-Султане
По данным организаторов, старт полумарафона будет дан на территории МВЦ «EXPO».
Фото: Nur-Sultan Half Marathon
Время и адрес перекрытия участков:
движение на участке EXPO будет перекрыто с 12:00 18 июня до 15:00 19 июня;
движение по ул. Туркестан от здания EXPO до ул. Сыганак будет перекрыто с 07:00 до 08:50 19 июня, с ул. Сыганак и до монумента Байтерек – с 07:40 до 08:20;
движение по ул. Сыганак от ул. Туркестан до пр. Тауелсыздык будет перекрыто с 07:40 до 09:40;
движение на участке дороги пр. Тауелсыздык от ул. Райымбек батыра до пр. Кошкарбаева будет перекрыто с 08:00 до 10:40;
движение по ул. Сарайшык от пр. Тауелсыздык до пр. Мангилик Ел, включая северную часть кольца, будет перекрыто с 08:00 до 10:40;
движение на участке дороги пр. Мангилик Ел от южной стороны кольца до ул. Кунаева будет перекрыто с 08:20 до 10:40;
движение по ул. Кунаева от пр. Мангилик Ел и возле территории ТРЦ «Хан Шатыр» будет перекрыто с 08:30 до 11:30;
движение по ул. Достык от ТРЦ «Хан Шатыр» до ул. Акмешит будет перекрыто с 08:30 до 11:40;
движение по ул. Акмешит от ул. Достык до МВЦ «EXPO» будет перекрыто с 08:40 до 12:00.
Отмечено, что данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.
Фото: Nur-Sultan Half Marathon
По ул. Турара Рыскулова.
По ул. Мангилик Ел от ул. Кунаева до ул. Абиша Кекилбаева.
По пр. Кабанбай батыра до ТРЦ «MEGA Silk Way».
В связи с загруженностью дорог рекомендуем участникам добираться до места старта (МВЦ «EXPO») на автобусе до пересечения ул. Рыскулова и пр. Мангилик Ел. Оптимальный маршрут проезда к старту с учетом перекрытия можно построить в приложении 2ГИС. Обращаем ваше внимание, что парковка возле стартового городка (МВЦ «EXPO») будет невозможна.Организаторы Nur-Sultan Half Marathon
На старт выйдут более четырех тысяч спортсменов-любителей из 24 стран мира. Старт в Нур-Султане отличается ровной трассой, а значит на ней спортсмены могут ставить личные рекорды.
Все участники получат медаль финишера. Самые быстрые среди мужчин и женщин в абсолютной категории на 21 км будут награждены денежными призами: 1-е место – 450 тыс. тенге, 2-е место – 400 тыс. тенге, 3-е место – 350 тыс. тенге. В возрастных категориях на дистанциях 21 км и 10 км победители получат подарки.
Время старта:
07:40 – старт дистанции 10 км и скандинавской ходьбы;
08:00 – старт дистанции 21 км.
Кроме того, в стартовом городке пройдет развлекательная программа с участием музыкальных коллективов и промозон от партнеров.
Организаторами выступают: корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб World Class Almaty, Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова и мультиспортивный youtube-канал #Другой ты.
Партнерский материал