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Двухлетний малыш упал в уличный туалет и погиб в Акмолинской области

Акмолинская область Фото: pixabay
Трагедия случилась 14 июня. Около 11:30 в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение от жительницы одного из сел, передает Zakon.kz.

В полицию позвонила жительница одного из сел. Женщина сообщила о несчастном случае. Ее двухлетний сын находился во дворе частного дома и упал в канализационный септик.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы ОЧС, скорой медицинской помощи. Ребенок скончался, не приходя в сознание.

Айсулу Омарова
Акмолинская область
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