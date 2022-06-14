Двухлетний малыш упал в уличный туалет и погиб в Акмолинской области

Трагедия случилась 14 июня. Около 11:30 в дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение от жительницы одного из сел, передает Zakon.kz.

В полицию позвонила жительница одного из сел. Женщина сообщила о несчастном случае. Ее двухлетний сын находился во дворе частного дома и упал в канализационный септик.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы ОЧС, скорой медицинской помощи. Ребенок скончался, не приходя в сознание.