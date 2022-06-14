Бритни Спирс и Сэм Асгари: новые подробности брачного договора

Фото: Instagram/britneyspears

28-летний муж Бритни Спирс — фитнес-тренер Сэм Асгари не сможет претендовать на ее состояние в случае развода, передает Zakon.kz.