Бритни Спирс и Сэм Асгари: новые подробности брачного договора
Фото: Instagram/britneyspears
28-летний муж Бритни Спирс — фитнес-тренер Сэм Асгари не сможет претендовать на ее состояние в случае развода, передает Zakon.kz.
Имущество 40-летней Бритни Спирс оценивается в 60 млн долларов. По информации издания TMZ, инициатива оформления брачного договора принадлежала поп-исполнительнице.
Супруг певицы поблагодарил неравнодушных поклонников.
Спасибо всем, кто беспокоится о наших брачных отношениях. Конечно, мы подписали брачный контракт, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если Бритни однажды бросит меня, — написал Сэм Асгари в своем аккаунте в Instagram.
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