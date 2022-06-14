В одном из районов Акмолинской области намерены решить вопрос с питьевой водой

На протяжении многих лет для населения Егиндыкольского района, численностью чуть более 6 тыс. человек, проблематичным остается вопрос обеспечения качественной водой, передает Zakon.kz.

По данным управления внутренней политики, из 12 населенных пунктов района лишь восемь обеспечено централизованным водоснабжением. В остальных трех важный источник жизни привозят, а в одном пользуются собственным источником – скважиной.

В целях бесперебойного обеспечения питьевой водой населения Коргалжынского и Егиндыкольского районов в прошлом году начат проект «Реконструкция Нуринского группового водопровода в Акмолинской области», финансируемый из республиканского бюджета. Он предусматривал реконструкцию 13 крупных аварийных участков общей протяженностью 16 км. В течение двух последних лет была проведена замена стального водопровода на полиэтиленовые трубы в районе села Узынколь.

Также для осуществления полной реконструкции Нуринского группового водопровода самим предприятием за счет средств республиканского бюджета планируется разработка проектных документов по его реконструкции. Реализация данного проекта позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением жителей трех районов – Атбасарского, Егиндыкольского и Коргалжынского.

В этом году из республиканского бюджета выделили часть финансирования на разработку ПСД, работы по ней уже начаты. В случае полного выделения средств на завершение проекта и на его реализацию вопрос будет полностью решен, – отметил главный специалист отдела сбыта и учета водопользования предприятия Баглан Женис.

В районном акимате уточнили, в этом году будет проведен капитальный ремонт площадки водопроводных сооружений в селе Егиндыколь, устройство ограждений площадок водонапорных сооружений сел Узынколь, Тоганас и Буревестник.