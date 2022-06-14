В Алматы закрыли незаконный карьер

После обращения жителей Наурызбайского района к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой решить проблемные вопросы по работе карьера была проведена проверка. В результате незаконный карьер был закрыт, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, в результате проверки выяснилось, что акиматами Алматы и Карасайского района Алматинской области земельные участки для разработки карьера были предоставлены без соответствующего отступа от карьера, с игнорированием санитарной защитной зоны с расстоянием не менее 500 м.

В ведомстве уточнили, что были подтверждены нарушения требований действующего законодательства.

Разработкой карьера на границе с Наурызбайским районом занимались три фирмы. В настоящее время работа двух предприятий прекращена и находится на стадии ликвидации. По третьей компании работы приостановлены. Пресс-служба акимата Алматы

Ранее, 16 мая, на встрече с Ерболатом Досаевым жители Наурызбайского района попросили принять меры к владельцам карьера на территории Карасайcкого района Алматинской области из-за их непосредственной близости к жилым домам, постоянного шума и пыли.

Они отметили, что работы на карьере идут круглосуточно.

Карьер относится к Карасайскому району, но мы живем в Наурызбайском районе. Расстояние между карьером и жилыми домами – 10-15 метров, – заявили жители района.