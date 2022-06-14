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Любопытный горный козел заглянул в объектив фотоловушки

заповедник, фотоловушка, Алматинская область Фото: скриншот видео
Специалисты Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» опубликовали видео с горным козлами на водопое в горах Матай, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным специалистов парка, сибирский горный козел издревле населяет горы Шолак, Дегерес и Матай национального парка. Его численность в 2021 году составила более 2800.

На видео попало стадо крупных самцов горного козла с так называемыми трофейными рогами длиной более метра.

Анастасия Московчук
Алматинская область
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