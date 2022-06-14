Любопытный горный козел заглянул в объектив фотоловушки

Специалисты Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» опубликовали видео с горным козлами на водопое в горах Матай, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным специалистов парка, сибирский горный козел издревле населяет горы Шолак, Дегерес и Матай национального парка. Его численность в 2021 году составила более 2800.