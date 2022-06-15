Время становиться Pro

Мы привыкли, что выгодные рассрочки обычно приурочивают к праздникам: Новый год, 8 Марта и так далее. Но Halyk Bank повод порадовать казахстанцев не нужен, поэтому банк запустил рассрочку на 12 месяцев без процентов и переплат на продукцию Apple.

Рассрочка рассчитана и в том числе на просто нереальный флагман iPhone 13 Pro, который произвел фурор на рынке смартфонов.

В iPhone 13 Pro действительно все с приставкой «pro», и вот почему.

Proчность

Корпус iPhone 13 Pro состоит из качественного алюминия и стекла, защищенного прочнейшим покрытием Ceramic Shield. Добавьте сюда бортики из хирургической стали и получите надежный смартфон, который прослужит вам очень долго.

Proизводительность

iPhone 13 Pro оснащен новейшим чипом Apple A15 Bionic, благодаря которому молниеносно обрабатывает информацию. По сути, это маленький компьютер, поэтому его владельцы могут без проблем запускать самые тяжелые игры, пользоваться несколькими приложениями одновременно и выполнять другие сложные задачи. При этом iPhone 13 Pro способен работать очень долго: в режиме воспроизведения видео до 22 часов. А с технологией ProMotion анимации происходят более плавно и аккуратно, отчего пользоваться Pro-версией – одно удовольствие.

Фото: Apple

Proрыв

Изюминка iPhone 13 Pro – это его восхитительная камера, теперь оснащенная телеобъективом с трехкратным оптическим зумом, а также улучшенными алгоритмами ИИ. С ней одинаково насыщенно и четко получаются фото и видео как дневные, так и ночные, сделанные при плохом освещении. А в режиме «Киноэффект», который автоматически перемещает фокус и размывает фон, можно снимать целые фильмы.

Благодаря OLED дисплею Super Retina XDR и более яркому экрану iPhone 13 Pro радует сочной цветопередачей и отличной видимостью. Даже находясь на активном солнце, вы сможете без труда разглядеть, что находится на экране.

Так что флагманский смартфон Apple однозначно стоит покупки, да еще на таких приятных условиях, какие предлагает Halyk Bank. С рассрочкой на 12 месяцев без процентов и переплат он обойдется вам всего от 49 583 тенге в месяц, и вы сэкономите до 110 000 тенге. При этом вы еще и получаете скидку 20% на оригинальные аксессуары Apple.

Купить свой гаджет по выгодным условиям можно в магазинах авторизованных реселлеров Apple в Казахстане: iPoint, Sulpak, Technodom, Mechta, Evrika, Fora и DNS. А если не хотите никуда ходить – не проблема. Пара кликов в Halyk Market, и новый гаджет вам доставят. Быстро и удобно.

Кроме того, рассрочка действует на iPhone 12 – отличные новости для тех, кто хочет такой же классный смартфон, как 13 Pro, но размером поменьше. Ежемесячный платеж составит 31 666 тенге, с выгодой до 35 000 тенге. Также рассрочку можно оформить на роскошный MacBook Air с чипом М1, самый популярный планшет Apple iPad 9th Gen, крутые беспроводные наушники AirPods 3 и совершенно неотразимые Apple Watch Series 7. Не упускайте шанс порадовать себя и близких!

Партнерский материал