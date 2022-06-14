Шымкент стал лидером по привлечению инвестиций

Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров. В селекторном совещании под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова приняли участие аким Шымкента Мурат Айтенов и руководители отраслевых управлений.

Министр отметил, что темпы роста инвестиций в основной капитал составили 2,5%. Инвестиции выросли на 71,7% в образовании, на 55,1% – в государственном управлении и социальном обеспечении, на 35,9% – в науке и технической деятельности, на 27,8% – в здравоохранении, на 20,4% – в операциях с недвижимостью, на 13,9% – в торговле, на 10,7% – в строительстве. Было отмечено, что самый высокий показатель среди регионов наблюдается в Шымкенте и Алматы, а также в Акмолинской области.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

За пять месяцев 2022 года в экономику Шымкента привлечено 130,9 млрд тенге, что на 28,6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (январь – май 2021 года – 96,9 млрд тенге). С таким показателем Шымкент вырвался в лидеры по привлечению инвестиций в стране.

До 2025 года в Шымкенте будут реализованы 296 инвестпроектов на 2,7 трлн тенге. Благодаря этим инициативам будет создано более 20 тыс. рабочих мест. Из указанных проектов в текущем году будут реализованы 65 проектов на 241 млрд тенге с созданием 2500 рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Также в рамках Карты поддержки предпринимательства в 2022 году в городе будет реализовано 16 проектов стоимостью 52,3 млрд тенге с созданием 1043 рабочих мест.

В четырех промышленных зонах предусмотрено реализовать 191 проект на 294,5 млрд тенге и создать более 11 тыс. рабочих мест. Из них 128 проектов уже стартовали. На новых предприятиях там создано 8100 рабочих мест.