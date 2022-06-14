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В Туркестанской области мужчина застрелил жену, приревновав ее к бывшему мужу

Оружие Фото: pexels
В суде преступник утверждал, что хотел лишь припугнуть свою жертву, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Каражон Сауранского района. Как сообщает otyrar.kz, 41-летний мужчина выстрелил своей 34-летней гражданской супруге в голову из ружья 16-го калибра. Женщина скончалась на месте.

Мотивом чудовищного поступка стала ревность. Как утверждал в суде сам преступник, он не собирался убивать сожительницу, а хотел припугнуть.

У погибшей остались трое детей – двух, пяти и 16 лет.

Мужчину приговорили к 18 годам колонии максимальной безопасности.

Приговор вступил в законную силу.

Ирина Мишура
Туркестанская область
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