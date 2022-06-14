В Туркестанской области мужчина застрелил жену, приревновав ее к бывшему мужу

В суде преступник утверждал, что хотел лишь припугнуть свою жертву, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Каражон Сауранского района. Как сообщает otyrar.kz, 41-летний мужчина выстрелил своей 34-летней гражданской супруге в голову из ружья 16-го калибра. Женщина скончалась на месте.

Мотивом чудовищного поступка стала ревность. Как утверждал в суде сам преступник, он не собирался убивать сожительницу, а хотел припугнуть.