В Туркестанской области мужчина застрелил жену, приревновав ее к бывшему мужу
Фото: pexels
В суде преступник утверждал, что хотел лишь припугнуть свою жертву, передает Zakon.kz.
Трагедия произошла в селе Каражон Сауранского района. Как сообщает otyrar.kz, 41-летний мужчина выстрелил своей 34-летней гражданской супруге в голову из ружья 16-го калибра. Женщина скончалась на месте.
Мотивом чудовищного поступка стала ревность. Как утверждал в суде сам преступник, он не собирался убивать сожительницу, а хотел припугнуть.
У погибшей остались трое детей – двух, пяти и 16 лет.
Мужчину приговорили к 18 годам колонии максимальной безопасности.
Приговор вступил в законную силу.
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