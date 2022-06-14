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Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую армии Китая невоенные операции

Си Цзиньпин невоенные операции Фото: Instagram/military.china
Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, которая позволяет использовать вооруженные силы вне войны, сообщает Zakon.kz.

Невоенное использование армии станет возможно уже 15 июня, передает Xinhua.

Согласно директиве, теперь Народно-освободительная армия Китая должна будет «защищать государственный национальный суверенитет, оказывать помощь в случае катаклизмов и стихийных бедствий, поддерживать мир в стране и проводить гуманитарные операции» в невоенное время.

По мнению аналитиков, это позволит китайским военным обеспечить безопасность жизненно важных для Китая транспортных путей для стратегических ресурсов, а также защитить китайские инвестиции и проекты за пределами КНР.

Американская вещательная корпорация Radio Free Asia отмечает, что данные положения «вызывают опасения», что Пекин якобы может готовиться к проведению «специальной операции», не классифицируемой как военные действия, в отношении Тайваня.

Хотя Тайвань де-факто никогда не входил в состав Китайской Народной Республики, Пекин настаивает, что остров является частью его территории.

В мае президент США Джо Байден заявил, что все более упорная позиция Китая по отношению к острову Тайвань «заиграет с опасностью», и пообещал защищать Тайвань от любых военных действий его соседа. В ответ Пекин заявил, что готов защищать свои национальные интересы по отношению к Тайваню.

Константин Вноровский
Цзиньпин Си Китай Тайвань
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