Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую армии Китая невоенные операции

Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, которая позволяет использовать вооруженные силы вне войны, сообщает Zakon.kz.

Невоенное использование армии станет возможно уже 15 июня, передает Xinhua.

Согласно директиве, теперь Народно-освободительная армия Китая должна будет «защищать государственный национальный суверенитет, оказывать помощь в случае катаклизмов и стихийных бедствий, поддерживать мир в стране и проводить гуманитарные операции» в невоенное время.

По мнению аналитиков, это позволит китайским военным обеспечить безопасность жизненно важных для Китая транспортных путей для стратегических ресурсов, а также защитить китайские инвестиции и проекты за пределами КНР.

Американская вещательная корпорация Radio Free Asia отмечает, что данные положения «вызывают опасения», что Пекин якобы может готовиться к проведению «специальной операции», не классифицируемой как военные действия, в отношении Тайваня.

Хотя Тайвань де-факто никогда не входил в состав Китайской Народной Республики, Пекин настаивает, что остров является частью его территории.

В мае президент США Джо Байден заявил, что все более упорная позиция Китая по отношению к острову Тайвань «заиграет с опасностью», и пообещал защищать Тайвань от любых военных действий его соседа. В ответ Пекин заявил, что готов защищать свои национальные интересы по отношению к Тайваню.