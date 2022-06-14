Папа Римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане

Папа Римский Франциск выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Фрагменты интервью с понтификом во вторник опубликовала газета La Stampa.

Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах. Папа Римский Франциск

По словам Франциска, июльскую встречу перенесли «по взаимному согласию, чтобы диалог не был неправильно понят». Он понадеялся, что встретится с главой РПЦ в Казахстане и поговорит с ним «как с пастырем».

В апреле глава Римско-католической церкви подтвердил свое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре 2022 года в Казахстане.

Казахстан инициировал созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2003 году, с тех пор форум стал регулярным.

Официально в Ватикане о поездке Папы Римского в Казахстан пока не объявлялось.