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Папа Римский надеется встретиться с патриархом Кириллом в Казахстане

Встетится с патриархом в Казахстане Фото: Instagram/franciscus
Папа Римский Франциск выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Фрагменты интервью с понтификом во вторник опубликовала газета La Stampa.

Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах. Папа Римский Франциск

По словам Франциска, июльскую встречу перенесли «по взаимному согласию, чтобы диалог не был неправильно понят». Он понадеялся, что встретится с главой РПЦ в Казахстане и поговорит с ним «как с пастырем».

В апреле глава Римско-католической церкви подтвердил свое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре 2022 года в Казахстане.

Казахстан инициировал созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2003 году, с тех пор форум стал регулярным.

Официально в Ватикане о поездке Папы Римского в Казахстан пока не объявлялось.

Константин Вноровский
Папа Римский Казахстан
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