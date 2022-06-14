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Андрей Скабелка вернулся на пост главного тренера ХК «Барыс»

Хоккей Тренер Барыса Фото: hcbarys.kz
Спустя четыре года на должность главного тренера хоккейного клуба «Барыс» вновь назначен белорусский специалист Андрей Скабелка, сообщает Zakon.kz.

Контракт с новым наставником рассчитан на два сезона, до 30 апреля 2024 года, передает пресс-служба столичного хоккейного клуба.

Последним местом работы белорусского специалиста был «Локомотив» из Ярославля.

Андрей Скабелка хорошо известен казахстанским болельщикам хоккея. В сезоне 2018/19 «Барыс» под руководством Скабелки продемонстрировал лучший результат в истории регулярных чемпионатов по набранным очкам. Столичный клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и дважды выходил в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

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Куандык Шынасилов
Барыс
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