Полмиллиона тенге выманил аферист у жителя Актобе

Инцидент произошел в мае, когда знакомый предложил жителю Актобе привезти ему автомобильный двигатель за небольшую сумму, сообщает Zakon.kz.

Везти груз знакомый намеревался из Владивостока. По его словам, он хотел убедиться, что мужчину груз заинтересовал, поэтому попросил задаток в 500 тыс. тенге.

Но после того, как на его счет были переведены деньги, перестал выходить на связь.