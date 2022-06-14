Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Полмиллиона тенге выманил аферист у жителя Актобе

Задержание афериста в Актобе Фото: pexels
Инцидент произошел в мае, когда знакомый предложил жителю Актобе привезти ему автомобильный двигатель за небольшую сумму, сообщает Zakon.kz.

Везти груз знакомый намеревался из Владивостока. По его словам, он хотел убедиться, что мужчину груз заинтересовал, поэтому попросил задаток в 500 тыс. тенге.

Но после того, как на его счет были переведены деньги, перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190, ч. 1 УК РК «Мошенничество». Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
Актобе
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Китайский гороскоп: названы везунчики 2022 года
Курс доллара продолжает расти
Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети
Пострадавшие вкладчики финпирамиды «штурмовали» прокуратуру в Алматы
Более семи тысяч казахстанцев покинули страну с начала года
Умер участник известной команды КВН
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
Закон о прокуратуре разработан в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления