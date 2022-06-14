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СМИ: ВОЗ созывает чрезвычайный комитет для оценки опасности оспы обезьян

ВОЗ созывает комитет Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения созывает комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки опасности распространения оспы обезьян для мирового сообщества, передает Zakon.kz.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

По его словам, в рамках текущей вспышки вирус оспы обезьян ведет себя «необычно», поэтому пришло время рассмотреть вопрос об усилении мер.

По данным ВОЗ, в 2022 году было зарегистрировано 1600 подтвержденных и 1500 предполагаемых случаев оспы обезьян. Также выявлено 72 смертельных случая в 39 странах мира.

Константин Вноровский
ВОЗ
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