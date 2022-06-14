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Водитель накопил 79 штрафов на более 1,5 млн тенге в ВКО

79 штрафов, ВКО Фото: пресс-служба МВД РК
Водитель Land Rover в Восточном Казахстане задолжал за нарушения ПДД 1 млн 600 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Профилактическое мероприятие «Борышкер» проводится в ВКО с 13 июня.

За первый день проведения мероприятия установлен 26-летний житель города Усть-Каменогорска, который регулярно нарушал правила дорожного движения. Водитель накопил 79 административных штрафов на общую сумму в 1 млн 600 тыс. тенге. Автомобиль нарушителя водворен на специализированную стоянку до полного погашения задолженности. Первый заместитель начальника ДП ВКО подполковник Елдос Закимов

За один день проведения ОПМ «Борышкер» стражи порядка провели поквартирные и подворовые обходы, где уведомили более 2 тыс. граждан, имеющих задолженности по наложенным административным штрафам в общей сумме на 17 млн тенге.

Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область
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