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Ситуация в Украине: запрет российских книг, заявление Папы Римского и возможность переговоров

Ситуация в Украине 14 июня Фото: Instagram/zelenskiy_official
Правительство Сирии готово признать самопровозглашенную ДНР, правительство Франции считает, что для вступления Украины в Евросоюз сначала должны прекратиться боевые действия, сообщает Zakon.kz.

  • В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, запрещающий в Украине литературные произведения авторства граждан РФ.

  • Возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским никто не отвергает, но для ее проведения необходима очень тщательная подготовка, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

  • Юрий Ушаков добавил, что Киев не ответил на последние предложения Москвы от 15 апреля. С тех пор переговорный процесс встал на паузу.

  • Сирия заявила о готовности признать независимость самопровозглашенной ДНР.

  • МИД РФ внесло в санкционный список 49 британцев – руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, представителей командования вооруженных сил и оборонной промышленности.

  • Папа Римский заявил, что мир переживает Третью мировую войну. При этом понтифик попросил отказаться от деления на «хороших и плохих» касательно ситуации в Украине, и не исключил, что конфликт мог быть спровоцирован.

  • Для вступления в Евросоюз в Украине сначала должны прекратиться боевые действия — МИД Франции.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Зеленский Владимир Папа Римский Путин Владимир Франция
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