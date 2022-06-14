Ситуация в Украине: запрет российских книг, заявление Папы Римского и возможность переговоров

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, запрещающий в Украине литературные произведения авторства граждан РФ.

Возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским никто не отвергает, но для ее проведения необходима очень тщательная подготовка, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков добавил, что Киев не ответил на последние предложения Москвы от 15 апреля. С тех пор переговорный процесс встал на паузу.

Сирия заявила о готовности признать независимость самопровозглашенной ДНР.

МИД РФ внесло в санкционный список 49 британцев – руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, представителей командования вооруженных сил и оборонной промышленности.

Папа Римский заявил, что мир переживает Третью мировую войну. При этом понтифик попросил отказаться от деления на «хороших и плохих» касательно ситуации в Украине, и не исключил, что конфликт мог быть спровоцирован.