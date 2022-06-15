Водитель снес светофор в Актау – пострадала беременная женщина

Авария произошла 14 июня около 5 утра между 14 и 15 микрорайонами города Актау, сообщает Zakon.kz.

InAktau.kz приводит свидетельство очевидца происшествия.

Mercedes ехал по набережной со стороны 14 микрорайона. Хотел повернуть направо в районе светофора между 14 и 15 микрорайонами, там в поворот не вписался, снес светофор, дальше начал «кувыркаться» и ушел на метров 100. Машина двигалась с очень большой скоростью, - рассказал свидетель.

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы сообщили, что в ДТП пострадала беременная женщина 26 лет.

У нее диагностировали поверхностную травму головы. После получения амбулаторной медицинской помощи отправили домой.

Виновнику происшествия грозит арест на 20 суток и лишения водительских прав на семь лет.