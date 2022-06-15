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Эксперт рассказал, нужно ли заклеивать камеры на смартфонах и ноутбуках

Слежение через камеры Фото: pixabay
В смартфонах можно проверять, какие приложения имеют доступ к камере. Компьютеры и ноутбуки всегда нужно проверять хорошим антивирусом на наличие зловредных кодов, сообщает Zakon.kz.

Заклеивание камер на ноутбуках, компьютерах и даже на смартфонах уже давно стало правилом информационной гигиены, а не признаком паранойи, уверен руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Различные вредоносные программы могут получать доступ к девайсам и передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную с камер этих устройств, отметил он в интервью радио Sputnik.

В интернете распространено много различных вирусов, которые получают доступ к девайсам, а затем могут следить (за пользователями этих устройств, – ред.) через камеры. Злоумышленник, как правило, отправляет файл с вирусом в виде документа, картинки или аудио, при активации которого получает доступ к камере устройства. Григорий Пащенко

Приложения, предназначенные для слежки за человеком с помощью камеры ноутбука или смартфона, могут собирать данные в рекламных целях, но иногда они используются для получения информации о конкретных лицах, продолжил эксперт.

Сейчас участились взломы конкретных людей, например, муж хочет следить за женой или работодатель – за сотрудниками. Или же сам злоумышленник может собирать компромат и использовать его против вас. Еще была волна приложений, которые якобы улучшали свойства фотографий и видео, но при этом камера шпионила за человеком и сливала в течение дня изображение, чтобы рекламодатель мог анализировать, кто пользуется приложением, где человек находится и какие вокруг находятся предметы.Григорий Пащенко

Эксперт рекомендует закрывать камеры на устройствах и использовать антивирусы, чтобы обезопасить себя от злоумышленников. Кроме того, он советует периодически проверять, какие приложения имеют доступ к камере.

Данияр Кунафин
Россия
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