Женщина подсаживалась в чужие авто и странно себя вела в Нур-Султане

Женщина могла часами находиться в чужом авто. Водители обратились за помощью к полицейским. В полиции сообщили, что провели с ней профилактическую беседу и не нашли состава преступления, сообщает Zakon.kz.

Таксисты Нур-Султана пожаловались на женщину, которая без разрешения садилась к ним в машины и очень странно себя вела при этом, сообщает телеканал «Алматы».

Впервые таинственную женщину Ерсин Толегенов встретил около двух недель назад. Выйдя из мечети, он сел в свою машину и собирался выезжать. В этот момент на заднее сиденье подсела незнакомка.

Сказал: «Девушка, вы перепутали машину». Она игнорирует. 2-3 раза сказал ей. Полный игнор, она по сторонам смотрит и что-то шепчет про себя: должны забрать меня, должны забрать. 2-3 минуты посидела, я вышел из машины. Дверь открыл и сказал: «Выйдите, пожалуйста. Мне надо ехать». Она вышла, по сторонам посмотрела и ушла. Ерсин Толегенов

Путница доставляла неудобства и другим водителям. В соцсетях распространились видеокадры, где одна и та же женщина садится в чужие машины на автозаправках и парковках. Интернет-пользователи предположили, что она мошенница. Однако в Департаменте полиции все эти сомнения развеяли.

8 июня текущего года поступило сообщение о том, что неизвестная женщина села в чужую машину и отказывается выходить. Сотрудниками полиции района Есиль проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов. Других противоправных действий со стороны женщины не выявлено. Руководитель пресс-службы ДП Нур-Cултана Эльмира Шауленова

Полицейские уже направили запрос в соответствующие органы. О странном поведении женщины высказались и отдельные психологи. Проанализировав видеокадры, Анна Поздеева предположила, что у человека психическое расстройство или же она находится под воздействием наркотиков, а быть может, это влияние виртуальной игры.

Это может быть какое-то интернет-явление по принципу игры. Сейчас пошло достаточно большое количество игр. Допустим, «Игра в Кальмара», когда дается задание, надо себя заснять, зафиксировать. Если ты это задание выполнил, то ты переходишь на следующий уровень. Это может быть проявление подобного. Их очень много, они формируются, там есть выигрыш. Психолог-практик Анна Поздеева

По словам психолога, в действиях женщины отсутствуют признаки мошенничества. Однако, если вы столкнулись с подобной ситуацией, то лучше позвонить по номеру 102.