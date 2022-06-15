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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 15 июня 2022 года

мажилис РК, 15 июня, заседание Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты проголосуют за досрочное прекращение полномочий депутатов Мажилиса Парламента РК Саясата Нурбека и Беріка  Әбдіғалиұлы.

Также рассмотрят проекты законов:

  • О растительном мире (первое чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам растительного мира (первое чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (второе чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (второе чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» (второе чтение).

  • О внесении дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» (второе чтение).

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности» (второе чтение).

Также рассмотрят изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента РК в проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

Анастасия Стативкина
Мажилис
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