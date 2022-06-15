Пленарное заседание Мажилиса – 15 июня 2022 года

Депутаты проголосуют за досрочное прекращение полномочий депутатов Мажилиса Парламента РК Саясата Нурбека и Беріка Әбдіғалиұлы.

Также рассмотрят проекты законов:

О растительном мире (первое чтение).

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам растительного мира (первое чтение).

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (второе чтение).

О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (второе чтение).

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» (второе чтение).

О внесении дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» (второе чтение).